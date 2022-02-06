Свіжий бомбардир із України. Ексфорвард Динамо готується до дебюту у Серії А

Владислав Супряга потрапив у заявку Сампдорії на поєдинок проти Сассуолло у чемпіонаті Італії

Супряга чекає дебюту в Серії А / Фото: офіційний сайт "Сампдорія"

В останній день зимового трансферного вікна форвард київського "Динамо" Владислав Супряга перейшов на права оренди в італійську Сампдорію. А вже сьогодні українець матиме шанс дебютувати у складі "моряків".

Наставник генуезького клубу Марко Джампаоло перед матчем проти Сассуоло прокоментував підписання Супряги.

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"Супряга – молодий футболіст, який додасть нам свіжості. Але йому знадобиться час для акліматизації", – сказав Джампаоло в інтерв'ю Tuttomercatoweb.

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Додамо, що Джампаоло включив Супрягу до заявки на поєдинок проти Сассуоло, який розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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На даний момент Сампдорія займає 16-те місце у турнірній таблиці Серії A, набравши 20 очок у 23 матчах. Від зони вильоту команду Супряги відділяє всього 3 бали.

Нагадаємо, нещодавно Супряга розповів, якими словами Мірча Луческу благословив перехід до італійського клубу. Румунський спеціаліст побажав Владу більше не повертатися до Динамо.