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Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
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Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
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Лілль --
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Суркіс: "Матчі з Шахтарем чекаю з не меншим хвилюванням, ніж з Барселоною і Баварією"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
22 вересня, 18:17
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Всі футбольні вболівальники з нетерпінням чекають поєдинок за Суперкубок України. Своїм прогнозом на матч поділився президент "біло-синіх"
Шахтар - Динамо
Шахтар - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Напередодні матчу за Суперкубок України, в якому зустрінуться Динамо і Шахтар, про свої очікування від поєдинку розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

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"Буде безкомпромісна боротьба. Я вважаю, що цей матч не зовсім вчасно, тому що нас очікують два важких поєдинки в Лізі чемпіонів. З огляду на те, що донецький Шахтар програв Шерифу, в цьому матчі для них буде дуже багато вирішуватися. У нас ситуація трохи краща, одне очко є одне очко.

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Ігор Суркіс
Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Це буде емоційний матч. Не думаю, що в цьому поєдинку будуть показані всі найкращі якості і розкриті всі карти, адже рівно через тиждень або 10 днів нам грати в чемпіонаті України, де на кону буде стояти значно більше, ніж цей матч.

Шахтар – Динамо
Шахтар – Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Але це трофей. Будь-президент клубу хоче підняти над головою цей трофей, і я не виключення. Хоча я і піднімав його багато разів, все одно хочеться в черговий раз порадіти зі своєю командою. Думаю, вболівальники теж дуже цього хочуть. Буде цікавий матч, який всі ми неймовірно чекаємо.

Відверто кажучи, матчі Динамо – Шахтар я чекаю з не меншим хвилюванням, ніж поєдинки з Бенфікою, Баварією і Барселоною", – прокоментував Ігор Суркіс в інтерв'ю телеканалу Футбол.

"Динамо" vs "Шахтар"
"Динамо" vs "Шахтар" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Нагадаємо, що онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо відбудеться на нашому сайті. Початок – о 21:00.

Статистика виступів у Суперкубку України 2004 – 2020

Динамо Київ

9 перемог – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020

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5 поразок – 2005, 2008, 2014, 2015, 2017

Шахтар Донецьк

8 перемог – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017

8 поразок – 2004, 2006, 2007, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020

Ворскла Полтава

1 поразка – 2009

Таврія Сімферополь

1 поразка – 2010

Металург Донецьк

1 поразка – 2012

Чорноморець Одеса

1 поразка – 2013

Дивіться як зіграли Шахтар і Динамо у Суперкубку-2020

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12:12
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