Дружина тренера збірної Уркаина покаталася на гойдалці на дні океану

Дружина головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина показала красиве відео з відпочинку на Мальдівах. На своїй сторінці в Instagram красуня похвалилася, як катається на гойдалці на дні океану в оточенні екзотичних риб.

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Як ми писали раніше, головний Руслан Ротань, продовживши контракт з УАФ на один рік, відправився відпочивати в теплі краї.

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал. "Розкрили мою клітинку в ПриватБанку. Третину грошей випарувалася", – заявив Ротань, вказавши, що вилучення грошей здійснювала слідча група Державної фіскальної служби з Києва.

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