Суперліга виділить два місця для команд з Франції: кому пощастить

Французькі клуби отримають дві путівки до Суперліги, про створення якої оголосили сьогодні . За інформацією AFP , В новому елітному турнірі зможе зіграти чемпіон країни і ще одна команда, але не вказується, яке місце вона повинна зайняти у внутрішньому чемпіонаті.
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Цікаво, що найсильніша команда Франції Парі Сен Жермен не може брати участь в Суперлізі через зацікавленість її власника Нассера аль-Хелаїфі в успішності Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, на цей момент відомі 12 команд-засновників Суперліги: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем. Ще п'ять команд будуть кваліфікуватися щорічно за підсумками виступу в попередньому сезоні.
Раніше ми пофантазувати, хто виступить в наступній Лізі чемпіонів без урахування грандів Суперліги, виходячи з турнірного становища в топ-лігах Європи на цей момент. Зі створенням Суперліги європейські гранди не зможуть брати участь в Лізі чемпіонів.
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