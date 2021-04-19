Суперліга виділить два місця для команд з Франції: кому пощастить

Французькі клуби отримають два місця в Суперлізі, але поки невідомо, як буде розподілятися путівки, адже найсильніша команда ліги ПСЖ поки не може відмовитися від Ліги чемпіонів

Французькі клуби отримають дві путівки до Суперліги, про створення якої оголосили сьогодні . За інформацією AFP , В новому елітному турнірі зможе зіграти чемпіон країни і ще одна команда, але не вказується, яке місце вона повинна зайняти у внутрішньому чемпіонаті.

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Цікаво, що найсильніша команда Франції Парі Сен Жермен не може брати участь в Суперлізі через зацікавленість її власника Нассера аль-Хелаїфі в успішності Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, на цей момент відомі 12 команд-засновників Суперліги: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем. Ще п'ять команд будуть кваліфікуватися щорічно за підсумками виступу в попередньому сезоні.

Раніше ми пофантазувати, хто виступить в наступній Лізі чемпіонів без урахування грандів Суперліги, виходячи з турнірного становища в топ-лігах Європи на цей момент. Зі створенням Суперліги європейські гранди не зможуть брати участь в Лізі чемпіонів.

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