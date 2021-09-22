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Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Суперкубок України: сюрпризи у складах Шахтаря і Динамо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
22 вересня, 20:17
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Головні тренери команд визначилися, хто вийде з перших хвилин на поле НСК Олімпійський
Матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо"
Матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні о 21:00 донецький Шахтар і київське Динамо поборються за Суперкубок України. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо відбудеться на нашому сайті.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу з перших хвилин випустить форварда Владислава Супрягу, а місце у воротах займе Денис Бойко. Основний воротар киян – Георгій Бущан розпочне матч з лави запасних.

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Роберто Де Дзербі зупинив свій вибір на перевірених футболістах, виставивши найбільш бойовий на сьогодні склад.

Шахтар: Пятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Майкон, Марлос, Педріньо, Траоре

У запасі: Шевченко, Конопля, Вітао, Корнієнко, Кривцов, Маркос Антоніо, Тете, Соломон, Сікан

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Динамо: Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Циганков, Де Пена, Супряга

У запасі: Бущан, Шабанов, Шепелєв, Тимчик, Караваєв, Гармаш, Андрієвський, Вербич, Вітіньо

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Читайте також: Шахтар – Динамо: букмекери підрахували, хто виграє Суперкубок

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