Суперкубок Героїв АТО України-2021: коли і де відбудеться ювілейний розіграш

Все про поєдинок найтитулованіших команд Ліги учасників АТО – Ягуара з Вінницької області, який представляє Національну гвардію, і київський колектив SB TEAM з СБУ

Кубок Героїв АТО

29 травня на тренувальній базі столичного Динамо пройде великий футбольний матч. За Суперкубок Героїв АТО України посперечаються найтитулованіші команди Ліги учасників АТО – Ягуар з Вінницької області, який представляє Національну гвардію, і київський колектив SB TEAM зі Служби безпеки України.

Хто розіграє трофей

В цьому році в боротьбі за Суперкубок Героїв АТО зійдуться чемпіон України 2020 року калинівський Ягуар і найкраща команда країни 2019-го – київський SB TEAM. Столичний клуб вже двічі боровся за трофей, і одна спроба увінчалася успіхом. У 2019 року в боротьбі за Суперкубок SB TEAM переграли якраз Ягуар. Переможець матчу тоді визначився тільки в серії пенальті. Тому в суботу представники Вінницької області, безумовно, захочуть взяти реванш.

Коли і де дивитися матч

Поєдинок за Суперкубок Героїв АТО України відбудеться на базі київського Динамо в Конча-Заспі. Початок зустрічі – о 13:00. Всі бажаючі можуть прийти і підтримати воїнів-героїв. Також є можливість дивитися матч онлайн.

Про Суперкубок

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Суперкубок Героїв АТО існує з 2017 року. Так що в цьому році команди розіграють п'ятий, ювілейний трофей. Тоді як чемпіонат України серед учасників АТО / ООС Федерація Футболу учасників АТО проводить з 2015-го. Цього року турнір стартував уже в всьоме. Також 14 жовтня в Києві пройде вже сьомий фінал Кубка Героїв АТО. Всі турніри проводяться за рахунок власних ресурсів і можливостей ветеранів АТО / ООС і партнерів Всеукраїнського об'єднання "Українці Разом"!

Футбольна Ліга учасників АТО в цифрах

Футбольна Ліга учасників АТО і Кубок захисників України – це наймасштабніша в Україні програма спортивної реабілітації учасників бойових дій і ветеранів АТО / ООС, що існує з 2015 року. Більше 3000 захисників України щотижня – з березня по жовтень – борються на футбольних полях 42 міст країни. У сумі виходить більше 1000 матчів за сезон.

Українці – перші в Європі

Федерація футболу учасників АТО є одним із співзасновників чемпіонату Європи серед Ветеранів військових конфліктів. Перше Євро пройшло в 2019 році в Києві і виявилося успішним для України. Наша збірна ветеранів АТО/ООС виграла турнір. А в наступному році поїде захищати титул в Норвегію.