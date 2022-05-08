Супергол Миколенка витяг Евертон із трясовини АПЛ

Ліверпульський Евертон на виїзді обіграв Лестер (2:1) і зумів залишити небезпечну зону у турнірній таблиці чемпіонату Англії

Гол Миколенко допоміг Евертону обіграти Лестер / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У неділю, 8 травня, у матчі 36-го туру АПЛ команда українця Віталія Миколенка на виїзді зустрічалася із Лестером. Евертон у звітному матчі влаштовувала лише перемога, оскільки "іриски" балансують на межі вильоту з Прем'єр-ліги.

Вже на 6-й хвилині гри Віталій Миколенко чудовим ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку воріт господарів поля. Це перший гол гравця збірної України за Евертон.

Реклама

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

"Лиси" не збиралися ділитися очками з аутсайдером АПЛ і через п'ять хвилин зрівняли рахунок. Помилкою захисника Евертона скористався Патсон Дака.

Але цього дня підопічних Лемпарда не можна було зупинити. На 30-й хвилині зустрічі Мейсон Холгейт потужним ударом головою вивів Евертон уперед.

Реклама

У час, що залишився, футболісти з Ліверпуля не дозволили супернику відігратися і зрештою здобули дуже важливу перемогу 2:1.

Віталій Миколенка не дограв до кінця поєдинку. На 66-й хвилині його замінили через пошкодження.

Реклама

Чемпіонат Англії. 36-й тур

Лестер – Евертон – 1:2

Голи: 0:1 – Миколенко (6 хв), 1:1 – Дака (11 хв), 1:2 – Холгейт (30 хв).

Перемога над Лестером покращила шанси Евертона на збереження прописки в еліті. Подвійно приємно, що вагомий внесок зробив гравець збірної України Віталій Миколенко.

Після 34-х зіграних матчів команда Лемпарда набрала 35 очок і посідає 16-те місце. Лестер на 14-му із 42 балами.