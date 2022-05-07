Супчик топ. Міля відповів Астаф'євій на скандал із безкоштовною їжею

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський відреагував на звинувачення Даші Астаф'євої у вимаганні супу

Міля відповів Даші за безкоштовний суп / Фото: Колаж: Сьогодні

Епатажний футболіст Артем Мілевський днями потрапив у скандальну історію. Популярна співачка та модель Даша Астаф'єва звинуватила екс-динамівця у жебрацтві. Екс-зірка Динамо вимагав собі і друзям безкоштовні порції супа.

На такий закид поп-діви відреагував Мілевський, присвятивши окрему публікацію в Instagram.

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"Україно! Дашко-картопля, якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо історію реальніше. P.S. Сукня – топ. 6 супів... "Вимагав", це топчик", – підписав Мілевський відео, на якому розвантажує гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю Даша Астаф'єва розповіла, що Артем Мілевський зажадав безкоштовну порцію супу для себе та своїх друзів у київському ресторані, де вона волонтерить.

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Астаф'єва розповіла як Мілевський просив безкоштовний суп / Фото: Колаж: Сьогодні

Підписники Артема не пропустили нагоди підколоти свого кумира в скандальній історії.

"Супчик у Дашки віджав, так? Для кого, для Тіни?"

"Так супу ти хоч поїв?"

"Шлях від ферарі до безкоштовного супу".

"Друже, ти що не можеш супу сам зварити?"

"Миля приїжджай у Закарпаття на бограч".

Зазначимо, що Артем Мілевський не залишив Україну під час війни. Екс-футболіст залишився у столиці та займався волонтерською діяльністю, про що сам повідомляв у своїх соціальних мережах.

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