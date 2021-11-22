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Сульшер повторив з МЮ антирекорд 50-річної давності

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 19:06
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Колишній тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер запам'ятається фанатам клубу неймовірним антирекордом. Норвежець повторив сумнівне досягнення 49-річної давності
Сульшер покинув МЮ без трофеїв
Сульшер покинув МЮ без трофеїв / Фото: REUTERS

Сульшер керував Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року, доки не був звільнений у неділю після розгромної поразки від Вотфорда (1:4) у чемпіонаті Англії.

Читайте також: Зідан чи "манкуніанські серця". Хто рятуватиме Манчестер Юнайтед після відходу Сульшера

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Проте за весь період роботи із командою Сульшер не виграв жодного трофея! Востаннє таке траплялося в 1972 році, коли без трофеїв свою посаду залишив Френк О'Фаррелл, пише abcnyheter.no.

Уле ГУннар Сульшер завершив період в МЮ без титулів
Уле ГУннар Сульшер завершив період в МЮ без титулів / Фото: REUTERS

Минулого сезону МЮ дійшов до фіналу Ліги Європи, де поступився Вільярреалу, а у чемпіонаті Англії "червоні дияволи" стали другими.

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Раніше ми писали, що Роналду зворушливо попрощався з легендою МЮ. Знаменитий футболіст згадав, як спочатку грав разом із Сульшером, а потім повернувся до клубу, де норвежець уже працював тренером.

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5
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29
6
Олександрія
15
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23
7
Десна
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21
8
Верес
14
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19
9
Металіст 1925
14
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19
10
Колос
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9:21
14
11
Рух
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12
Львів
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Чорноморець
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11
14
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14
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10
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