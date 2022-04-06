Соромно розмовляти мовою агресора. Зірка Шахтаря переходить на українську

Фашистська Росія хотіла провести в нашій країні деукраїнізацію, але отримала зворотний ефект

Артем Бондаренко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

24 лютого Російська Федерація розпочала військову агресію проти України під придуманим приводом демілітаризації та денацифікації нашої держави. А за фактом кривавий маніяк із Кремля хотів позбавити українців державності та принести на нашу землю "русский мир".

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Але, напоровшись на самовідданий опір українського народу, загарбники отримали зворотний ефект – переважне більшість громадян України хочуть забути все російське. Яскравим прикладом цього є позиція півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.

"До початку вторгнення Росії я дійсно спілкувався російською мовою. Але зараз я вирішив намагатися розмовляти українською. Можливо, це буде з помилками, але українською. Тому що мені соромно говорити мовою людей, які нищать нашу державу.

Перше, що зроблю після війни – обійму свою сім'ю, побачусь із друзями, які зараз розкидані по всій країні. Напевно, частіше робитиму те, що раніше постійно відкладав на завтра. Адже ми зрозуміли те, що потрібно цінувати кожну хвилину мирного неба над головою. Я дуже пишаюся тим, що я українець. Думаю, що після нашої перемоги слова "я – українець" звучатимуть в усьому світі по-новому та дуже гордо. Хочеться звернутися до наших громадян. Вірте у нашу перемогу та нашу армію. Перемога обов'язково буде за нами", – сказав Бондаренко в інтерв'ю телеканалу Футбол 1/2/3.

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Зазначимо, що сам Артем Бондаренко родом із Черкас. У 2016 році юний талант приєднався до академії Шахтаря. Виступав у оренді за команду Маріуполь, а з початку минулого сезону повернувся до складу "гірників". У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів 21-річний футболіст дебютував у цьому престижному турнірі.

Крім того, Артем Бондаренко є капітаном молодіжної збірної України, за яку зіграв 13 матчів.

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Нагадаємо, що сьогодні відбудуться чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів: