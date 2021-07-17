Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Страшна повінь в Німеччині: постраждалим допомагають навіть футболісти

Олена Павлова Олена Павлова
17 липня, 10:15
Копіювати лінк
Футбольні організації Німеччини виділять постраждалим від стихії близько 3 мільйонів євро. Свій внесок зроблять і клуби німецької Бундесліги
Сильна повінь в Німеччині
Сильна повінь в Німеччині / Фото: Reuters

Німецький футбольний союз і Німецька футбольна ліга не залишилися в стороні від страшної повені в Німеччині. Вони заснують фонд допомоги родичам жертв і постраждалим від стихії.

Найсильніше від повені постраждала федеральна земля Рейнланд-Пфальц. Жертвами стихії, за останніми даними, стали понад 110 чоловік – при цьому зниклими без вісті числяться близько 1300. Футбольні організації виділять постраждалим близько 3 мільйонів євро.

Також висловили бажання надати фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч євро клуби Бундесліги – мюнхенська Баварія і Кельн. А дортмундська Боруссія і Боруссія з Менхенгладбаха виділять потерпілим кошти від проведення товариських матчів.

Як зазначає euronews, в п'ятницю міноборони Німеччини ввело на заході країни режим надзвичайної ситуації, надавши військовим право діяти на свій розсуд. Понад 100 тисяч людина досі залишаються без світла, цілі райони залишаються без газу. Рівень води все ще високий, але поступово йде на спад.

Нагадаємо, що в минулому сезоні в Німеччині Баварія нашила п'яту зірку до своєї емблемі.

Копіювати лінк
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти