Страшно дивитись: футболіст бився у конвульсіях після серцевого нападу на полі

Черговий тривожний інцидент трапився у чемпіонаті Катару. Футболіст Аль-Вакрі Усман Кулібалі переніс серцевий напад прямо на футбольному полі

Усман Кулібалі переніс серцевий напад під час матчу / Фото: Колаж: Сьогодні

Це сталося під час матчу 3-го туру чемпіонату Катару проти Аль-Райяна. Кулібалі впав на газон і почав битися у конвульсіях.

Гра у ту ж мить була перервана, а на допомогу гравцеві кинулися медики та інші футболісти. Кулібалі був екстрено доставлений до найближчої лікарні.

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Подробиць про його стан наразі немає. "Наразі гравцеві надається необхідна медична допомога та догляд", – йдеться у заяві ліги.

Матч був перерваний за рахунку 1:0 на користь Аль-Райяна. Зустріч дограють пізніше, пише The Sun.

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Нагадаємо, що наприкінці грудня футболіст Соф'ян Лукар із Алжиру помер у результаті серцевого нападу після зіткнення з голкіпером своєї команди.

Це була друга смерть футболіста за тиждень – перед цим 23-річний хорватський футболіст клубу Нехай Марін Качич помер після того, як знепритомнів під час тренування.