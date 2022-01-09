Страшно дивитись: футболіст бився у конвульсіях після серцевого нападу на полі

Це сталося під час матчу 3-го туру чемпіонату Катару проти Аль-Райяна. Кулібалі впав на газон і почав битися у конвульсіях.
Гра у ту ж мить була перервана, а на допомогу гравцеві кинулися медики та інші футболісти. Кулібалі був екстрено доставлений до найближчої лікарні.
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Подробиць про його стан наразі немає. "Наразі гравцеві надається необхідна медична допомога та догляд", – йдеться у заяві ліги.
Матч був перерваний за рахунку 1:0 на користь Аль-Райяна. Зустріч дограють пізніше, пише The Sun.
Нагадаємо, що наприкінці грудня футболіст Соф'ян Лукар із Алжиру помер у результаті серцевого нападу після зіткнення з голкіпером своєї команди.
Це була друга смерть футболіста за тиждень – перед цим 23-річний хорватський футболіст клубу Нехай Марін Качич помер після того, як знепритомнів під час тренування.