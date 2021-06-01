"Країна-агресор! Як я міг?" Ексфутболіст збірної України відмовився від паспорта РФ

2014 року Олександру Ковпаку, який виступав тоді за ФК Севастополь, запропонували російське громадянство. Він відмовився і розповів, що його в тій ситуації покоробило

Ексгравець Севастополя Олександр Ковпак

Колишній нападник збірної України Олександр Ковпак, який у сезоні 2013/14 виступав за ФК Севастополь, розповів, як йому під час анексії Криму пропонували прийняти російське громадянство, але він відмовився.

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"Президентом ФК Севастополь був Олександр Красильников, якось він запитав мене: "Саню, ти як до Криму російського ставишся? Готовий російський паспорт отримати?"

"Мене це дуже покоробило. Людина стільки років служила на благо України, а тут, виходить, підбурює. Як я можу отримати паспорт громадянина країни-агресора?" – наводить FanDay слова Ковпака, який 2014-го залишив ФК Севастополь і уклав контракт з полтавською Ворсклою

Нагадаємо, прикладу Ковпака послідували не всі українські футболісти. Зокрема, прийняв російське громадянство захисник Антон Монахов, який у складі студентської збірної України був переможцем Універсіади в Бангкоку-2007 і Белграді-2009.

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А колишній футболіст збірної України Денис Голайдо на змаганнях в Криму в 2018 році грав за команду Putin Team, у такий спосіб підтримуючи обрання президентом РФ Володимира Путіна.