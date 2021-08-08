Стало відомо, де зараз Ребров

Сергій Ребров прибув до Києва напередодні, 7 серпня, рейсом із Франкфурта.
Про це повідомив журналіст Роман Бебех у своєму телеграм-каналі Бомбардир.
У понеділок, 9 серпня, відбудеться виконком УАФ, на якому Реброва мають призначити наступником Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України.
Раніше Мирон Маркевич заявив, що Сергій Ребров стане новим наставником української збірної, а сам Маркевич звільнився з УАФ, де обіймав посаду голови комітету збірних УАФ і розраховував очолити "синьо-жовтих" після Шеви.
Правда, в неділю, 8 серпня, з'явилася інформація, що Аль-Айн з ОАЕ, де Ребров не пропрацював і двох місяців, відмовляється відпускати його до збірної України.
Але, схоже, стати новим коучем української національної команди Реброву це не перешкодить.