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Стало відомо, де зараз Ребров

Олег Люлька Олег Люлька
8 серпня, 20:36
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Колишній тренер Динамо і Ференцвароша, якого не хочуть відпускати з Аль-Айна, все-таки прибув до Києва. У понеділок його мають затвердити на посаді наставника збірної України
Тренер Ференцвароша Сергій Ребров
Тренер Ференцвароша Сергій Ребров / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сергій Ребров прибув до Києва напередодні, 7 серпня, рейсом із Франкфурта.

Про це повідомив журналіст Роман Бебех у своєму телеграм-каналі Бомбардир.

У понеділок, 9 серпня, відбудеться виконком УАФ, на якому Реброва мають призначити наступником Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України.

Сергій Ребров і Андрій Шевченко
Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Новий дует – Ребров і збірна України
Новий дует – Ребров і збірна України / Фото: Reuters

Раніше Мирон Маркевич заявив, що Сергій Ребров стане новим наставником української збірної, а сам Маркевич звільнився з УАФ, де обіймав посаду голови комітету збірних УАФ і розраховував очолити "синьо-жовтих" після Шеви.

Сергій Ребров і Мирон Маркевич
Сергій Ребров і Мирон Маркевич / Фото: Reuters

В тренді

Правда, в неділю, 8 серпня, з'явилася інформація, що Аль-Айн з ОАЕ, де Ребров не пропрацював і двох місяців, відмовляється відпускати його до збірної України.

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae
Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Але, схоже, стати новим коучем української національної команди Реброву це не перешкодить.

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