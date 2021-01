Став відомий перший фіналіст Кубка англійської ліги

Сьогодні в Лондоні відбувся перший півфінальний матч Кубка англійської ліги. Клуб Прем'єр-ліги "Тоттенхем" приймав команду "Брентфорд" з Чемпіоншипа.

Господарі поля без особливих зусиль здобули комфортну перемогу – 2:0. Вже на 12-й хвилині Мусса Сіссоко головою замкнув навіс Серхіо Регілона. А на 70-й хвилині кращий футболіста Азії-2020 Сон Хин Мін реалізував вихід один на один.

Job done!



We & # 39; re on our way to the @Carabao_Cup final! #THFC #COYS pic.twitter.com/mmRGHL5L7K