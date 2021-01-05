Став відомий перший фіналіст Кубка англійської ліги

Сьогодні в Лондоні відбувся перший півфінальний матч Кубка англійської ліги. Клуб Прем'єр-ліги "Тоттенхем" приймав команду "Брентфорд" з Чемпіоншипа.

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Господарі поля без особливих зусиль здобули комфортну перемогу – 2:0. Вже на 12-й хвилині Мусса Сіссоко головою замкнув навіс Серхіо Регілона. А на 70-й хвилині кращий футболіста Азії-2020 Сон Хин Мін реалізував вихід один на один.

Суперник "Тоттенхема" по фіналу визначиться 6 січня в дербі "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті".

Раніше ми повідомляли про сумний рекорд в АПЛ. За тиждень було виявлено 40 випадків зараження коронавірусом – це найвищий показник в АПЛ у сезоні-2020/21.

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До речі, ми писали, що Андрій Шевченко може очолити "Челсі". Стілець під Френком Лемпардом захитався, адже команда програла чотири останні матчі з шести в Прем'єр-лізі, перемігши лише в одному. Раніше Андрій Миколайович не погоджувався на суміщення посад у збірній і клубі. Але, ймовірно, все залежить від пропозиції. У національній команді контракт фахівця діє до закінчення чемпіонату світу 2022 року.

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