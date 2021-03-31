Соцмережі потішаються над Росією. Більш дурного голу ви ще не бачили

В третьому турі відбіркового турніру ЧС-2022збірна Росії в гостях програла Словаччині – 1:2. Після гри захисників російської команди Георгія Джикію і Маріо Фернандеса висміяли в соцмережах.
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Словаки відкрили рахунок після подачі з кутового, Мілан Шкріньяр залишився без опіки і ударом головою відправив м'яч у ворота. В цей час Джикія і Фернандес не боролися з суперниками, а тримали один одного.
?? !! # pic.twitter.com/oov2dFwgFY- (@ boyarskiy17) March 30, +2021
Природно, що дії Фернандеса і Джикії у ту ж мить же висміяли в Twitter.
March 30, +2021
March 30, +2021
# # # pic.twitter.com/Z73ybVO4P8- Denis Al-Yusifi (@all_yousee) March 30, +2021
-,,. pic.twitter.com/wciXbqAWVf- (@azkadroff) March 30, +2021
, . # pic.twitter.com/AIRkKPasxf- Daria (@CherryKami) March 30, +2021
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