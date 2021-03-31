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Соцмережі потішаються над Росією. Більш дурного голу ви ще не бачили

31 березня, 00:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Захисники тримали один одного, замість того, щоб боротися із суперником

В третьому турі відбіркового турніру ЧС-2022збірна Росії в гостях програла Словаччині – 1:2. Після гри захисників російської команди Георгія Джикію і Маріо Фернандеса висміяли в соцмережах.

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Словаки відкрили рахунок після подачі з кутового, Мілан Шкріньяр залишився без опіки і ударом головою відправив м'яч у ворота. В цей час Джикія і Фернандес не боролися з суперниками, а тримали один одного.

Природно, що дії Фернандеса і Джикії у ту ж мить же висміяли в Twitter.

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