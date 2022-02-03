Дивіться не надірвіться: Росії пообіцяли подвійні преміальні за перемогу над Україною

У п'ятницю, 4 лютого, на чемпіонаті Європи з футзалу відбудеться принциповий поєдинок між командами України та Росії, тому перемога буде вдвічі важливішою

Росіянам підвищили преміальні перед матчем з Україною / Фото: Getty Images

Тому в Росії пообіцяли своїм гравцям подвійні преміальні за перемогу над нашою командою.

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За даними журналіста Івана Карпова, спочатку очікувалося, що гравці команди отримають по 1 мільйону рублів за перемогу на турнірі, 750 тисяч рублів – за срібло та 500 тисяч рублів – за бронзу.

Проте після виходу на Україну призові збільшили вдвічі. Тепер лише за перемогу над Україною гравцям російської команди пообіцяли вже 1,5 млн рублів. Разом із цим призові за перемогу на Євро зросли до 2 млн рублів.

Зазначимо, що букмекери вважають збірну Росії фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу росіян у основний час – 1.30, на нічию – 6.80, на перемогу України – 6.55. Але ми віримо у наших хлопців!

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До речі, у разі рівності в основний час команди проведуть екстра-тайм та за необхідності проб'ють серію пенальті.

Нагадаємо, що з одним із гравців збірної України стався скандал. Зараз він виступає у складі збірної з тризубом на грудях і водночас грає в Росії, де раніше носив футболку з серпом та молотом.