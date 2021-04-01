Сміялися всі: в День дурня в Мережі згадали безглуздий гол Динамо

Популярний футбольний паблік в Instagram 433 з нагоди Міжнародного дня сміху опублікував відео безглуздого гола в матчі київського Динамо проти Маккабі на зборах 2012 року. Відео подивилося понад 1,7 мільйона осіб.

Реклама

Читайте також: Легендарний Буффон несподівано передав привіт українському воротарю

Тоді воротар ізраїльського клубу намагався вибити м'яч подалі від воріт, але сильним поривом вітру м'яч повернувся до нього і прошмигнув у сітку. Зустріч закінчилася перемогою киян з рахунком 5:0.

"Найнезвичайніший момент в футболі, який я бачив, був в Динамо. Ми грали в Ізраїлі контрольний матч. Воротар суперника вибив м'яч від воріт, але той через вітер влетів в його ж ворота. Суддя зарахував гол", – згадував якось той поєдинок колишній захисник Динамо Бетао в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама