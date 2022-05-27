Неначе вата у роті: відчуття ексворотаря Динамо після поранення на фронті

Святослава Сироту серйозно контузило під час артобстрілу російських окупантів, зараз він лікується у шпиталі

Святослав Сирота пошел добровольцем на войну / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній воротар Динамо та Дніпра, експрезидент Професійної футбольної ліги Святослав Сирота розповів, як він отримав поранення на фронті.

"Я в бліндажі. Почався артобстріл – міни, танки... Ну і прилетіло в окоп. Я навіть не чув. Блискавка і поплив. Навіть звуку не чув. Я не зрозумів нічого. Ходив, як п'яний, очі вилазили. Просто поплив, як у сповільненій зйомці. Мова стала повільною, наче вата в роті. Коли йшов, кілька разів упав. Мені давали пігулки, розділи, принесли апарат для вимірювання тиску. Майже 200. Очі вилазять. Пролежав до наступного дня. Евакуація була дуже складною. Хлопець, який зробив її – герой. У цей час були штурмові дії, артобстріли.

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