Словаччина – Росія: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Сьогодні заплановано 10 матчів третього туру відбірного турніру чемпіонату світу. В одному з них, на стадіоні імені Антона Малатінского в Трнаві, збірна Словаччини приймає росіян.

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Словаччина – Росія

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Розклади перед грою. Підопічні Станіслава Черчесова лідирують в групі Н, перемігши на виїзді Мальту (3: 1) і будинку Словенію (2: 1). А ось словаки дещо несподівано не те, що не виграли у Мальти вдома, а ледве врятувалися від поразки – 2: 2. По ходу гри вони "горіли" 0: 2. Перед цим же була скромна нічия на Кіпрі – 0: 0.

Обом суперникам є що доводити, так що поєдинок обіцяє бути напруженим.

Прогнози. Букмекерські контори фаворитами вважають гостей з РФ, коефіцієнт на їхню перемогу – близько 1.90. На успіх господарів дають 4.80, на нічию – 3.40. У матчі заб'ють, швидше за все, два м'ячі. Найімовірніші рахунки – 0:1 (коеф. – 6.40) і 1:1 (6.90).

Де дивитися. В Україні футбол показує інтернет-сервіс OLL.TV. Також гру транслює телеканал "Матч ТБ".

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Дивіться, як Словаччина і Мальта зіграли внічию:

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