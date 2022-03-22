Слава Україні! Ультрас Реала висловили підтримку українському народу

Фанатський рух не залишився осторонь від військової агресії Росії проти України

Уболівальники королівського клубу солідарні з Україною / Фото: Twitter

У неділю, 20 березня, в рамках 29-го туру чемпіонату Іспанії відбулося Ель Классіко – поєдинок Реала та Барселони. Перед матчем фанатське угруповання Ultras Sur підтримало Україну у війні з путінськими орками.

На своїй сторінці у Twitter ультас опублікували фото з банером, на якому зображено герб нашої країни та напис:

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"Слава Україні, Героям Слава", – підписали пост фанати.

Slava Ukrayini, Heroyam Slava – Gloria a Ucrania, Gloria a los Héroes. pic.twitter.com/lqSrkVyKGC - ULTRAS SUR (@FondoSur_1980) March 21, 2022

Фото зроблено на тлі домашнього стадіону Реала "Сантьяго Бернабеу".

Зазначимо, що поєдинок завершився сенсаційною перемогою каталонців із рахунком 4:0. Попри поразку, команда Карло Анчелотті продовжує лідирувати у Ла Лізі.

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