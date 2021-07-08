Нудьгували? Моурінью перервав першу пресконференцію в Ромі через вікна (відео)

На першій пресконференції на чолі римської команди Жозе Моурінью здер зі скла покриття, мабуть, щоб впустити світло і милуватися видами Риму

Жозе Моурінью на прес-конференції в Римі / Фото: Офіційний сайт ФК "Рома" Італія

Новий головний тренер Роми епатажний португальський фахівець Жозе Моурінью відзначився вже на першій пресконференції на чолі римської команди. Раніше 58-річний Моурінью катався по Риму на моторолері.

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Під час дебютного спілкування з журналістами як наставника Роми португальський фахівець показав рукою, що варто зробити невелику паузу, потім встав із місця і попрямував до вікна. На очах у представників ЗМІ Моурінью зірвав зі стекол тонування. Судячи з усього, Особливий вважав, що в залі мало світла.

Нагадаємо, що Моурінью почав співпрацювати з італійською Ромою 1 липня 2021 року. Сотні тіффозі прийшли на базу клубу, щоб привітати тренера.

До римського клубу португалець працював у Тоттенхемі, Манчестер Юнайтед, Челсі, Реалі, Інтері, Порту, Уніан Лейрії і Бенфіці. Вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Як повідомляють ЗМІ, контракт 58-річного португальця підписаний на три сезони, а його зарплата складе 7,5 млн євро після вирахування податків.