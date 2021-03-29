Приховані герої матчу Україна – Фінляндія: статистики висловилися по-різному

Найкращими в нашій збірній визнали Караваєва і Малиновського

Підопічні Андрія Шевченка не змогли виграти в першому домашньому матчі відбору на чемпіонат світу. Уже відомо, чому Миколенко помилився в матчі Україна – Фінляндія. За підсумками поєдинку в Києві експерти виставили свої оцінки.

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Аналітичний ресурс SofaScore вважає, що найвищу оцінку серед "синьо-жовтих" заслужив півзахисник Руслан Малиновський. Хавбек "Аталанти" отримав 8,2 бала за свою працездатність – вище, ніж автор голу в складі суперника. Дізнайтеся, що сказав Малиновський про матч Україна – Фінляндія.

А ось інший сайт, WhoScored, найкращим визнав правого захисника Олександра Караваєва (7,32). А Малиновський – на другому місці (7,06). У цього ресурсу найвищу оцінку заслужив Теему Пуккі – 7,98.

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Нагадаємо, гравець "Динамо" віддав гольову передачу на Жуніора Мораеса.

Дивіться всі результати і відеоогляди матчів відбору на ЧС-2022 у неділю.

Уже в найближчу середу наша команда проведе третій поєдинок кваліфікації на мундіаль. О 21:45 хлопці Андрія Шевченка почнуть зустріч із Казахстаном.

Згадаймо, як збірна України забила фінам свій єдиний м'яч:

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