Русский
$ 27,97
32,95
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Приховані герої матчу Україна – Фінляндія: статистики висловилися по-різному

29 березня, 09:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Найкращими в нашій збірній визнали Караваєва і Малиновського

Підопічні Андрія Шевченка не змогли виграти в першому домашньому матчі відбору на чемпіонат світу. Уже відомо, чому Миколенко помилився в матчі Україна – Фінляндія. За підсумками поєдинку в Києві експерти виставили свої оцінки.

Реклама

Аналітичний ресурс SofaScore вважає, що найвищу оцінку серед "синьо-жовтих" заслужив півзахисник Руслан Малиновський. Хавбек "Аталанти" отримав 8,2 бала за свою працездатність – вище, ніж автор голу в складі суперника. Дізнайтеся, що сказав Малиновський про матч Україна – Фінляндія.

А ось інший сайт, WhoScored, найкращим визнав правого захисника Олександра Караваєва (7,32). А Малиновський – на другому місці (7,06). У цього ресурсу найвищу оцінку заслужив Теему Пуккі – 7,98.

Реклама

Нагадаємо, гравець "Динамо" віддав гольову передачу на Жуніора Мораеса.

Дивіться всі результати і відеоогляди матчів відбору на ЧС-2022 у неділю.

Уже в найближчу середу наша команда проведе третій поєдинок кваліфікації на мундіаль. О 21:45 хлопці Андрія Шевченка почнуть зустріч із Казахстаном.

Згадаймо, як збірна України забила фінам свій єдиний м'яч:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

статистика футбол збірна України збірна Фінляндії Руслан Малиновський Олександр Караваєв відбірковий турнір
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка АнгліїФутбол
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від НеймараФутбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти