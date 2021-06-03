"Скоро вийдуть з ножами": Росія в шоці від "покарання" футболістам Кадирова за побиття москвичів

Гравці грозненського клубу за напад на суддю і бійку з Локомотивом отримали скромні дискваліфікації. А штраф Ахмату – як "вартість пари шкарпеток для Рамзана"

Бійка в Грозному на матчі Ахмат - Локомотив / Фото: YouTube

Вболівальники Росії в шоці від м'якості покарання гравцям грозненського Ахмата, за яким стоїть Рамзан Кадиров, за підсумками розгляду їхньої неспортивної поведінки в матчі молодіжного чемпіонату РФ з московським Локомотивом (1:5).

У цьому матчі, що відбувався в Грозному, гравці Ахмата побили суддю і футболістів Локомотива, застосовуючи, серед іншого, удари ногами з арсеналу кунг-фу.

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Гравець Ахмата Садулаєв, який штовхнув арбітра у відповідь на показану йому червону картку, отримав від контрольно-дисциплінарного комітету РФС 8 матчів дискваліфікації.

Його партнери Хаджухамбетов, Альсултанов, Арцуєв, Іналкаєв, Джакуєв, Ах'ядов за масову бійку з гравцями Локомотива відсторонені на 6 поєдинків.

При цьому футбольний клуб Ахмат за "незабезпечення безпеки на стадіоні, появу на полі сторонньої особи і неналежну поведінку команди" оштрафований на 75 тис. рублів (близько 28 тис. грн)

"Це прикол? На 8 матчів? За таке довічно відстороняти треба"

"А чого ви хотіли? Ви в якій країні живете?"

"Нічого собі "штраф"! 75 тисяч... Це пара шкарпеток для Рамзана"

"Хороше" рішення. Так скоро з ножами на поле виходити будуть", – пишуть у коментарях вболівальники, реагуючи на символічні санкції РФС до Ахмату

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Раніше ми писали, що синові Кадирова подарували перемогу, коли побачили, що його б'є суперник.