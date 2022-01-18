Помер унікальний футболіст

На 89-му році пішов із життя легендарний гравець Реала Франсіско Хенто

Франсіско "Пако" Хенто / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Хенто єдиний у світі футболіст, який шість разів виборював Кубок європейських чемпіонів.

Про його смерть повідомив офіційний сайт Реала.

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Іспанець виступав за мадридський клуб із 1953 по 1971 рік. Загалом він провів за команду 600 матчів та забив 182 голи.

Крім унікальних шести тріумфів у Кубку чемпіонів, Хенто у складі Реала 12 разів виграв чемпіонат Іспанії, двічі перемагав у Кубку Іспанії, а 1960 року переміг у Міжконтинентальному кубку.

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Загалом Хенто здобув із Реалом 23 трофеї, що є клубним рекордом. Цього тижня його наздогнав за кількістю титулів Марсело.

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Раніше помер знаменитий біатлоніст – дворазовий олімпійський чемпіон Анатолій Аляб'єв.

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