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Сидорчук – легенда Динамо: капітан вписав своє ім'я в історію клубу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 жовтня, 15:03
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Матч Ліги чемпіонів проти Барселони став ювілейним в єврокубковій кар'єрі Сергій Сидорчука
Сергій Сидорчук потрапив до ТОП-10 єврокубкових гвардійців Динамо
Сергій Сидорчук потрапив до ТОП-10 єврокубкових гвардійців Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

30-річний півзахисник Динамо зіграв 65-й матч за "біло-синіх" у єврокубках. Це дозволило капітанові "біло-синіх" потрапити до ТОП-10 єврокубкових гвардійців.

Читайте також: Динамо і Шахтар встановили спільний антирекорд Ліги чемпіонів

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За кількістю зіграних матчів у єврокубках Сидорчук зрівнявся з екс-захисником Динамо Євгеном Хачеріді. У нинішньому складі киян більше Сергія зіграв лише Денис Гармаш, на його рахунку 76 поєдинків.

А лідирує в списку гвардійців нинішній помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський, який зіграв у 143 єврокубкових матчах. Побити рекорд легенди Динамо в найближчому майбутньому буде дуже складно.

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ТОП -10 єврокубкових гвардійців Динамо

  • 1. Олександр Шовковський – 143
  • 2. Олег Гусєв – 98
  • 3. Андрій Ярмоленко – 80
  • 4. Денис Гармаш – 76
  • 5-6. Валентин Белькевич – 73
  • 5-6. Максим Шацьких – 73
  • 7. Сергій Ребров – 72
  • 8. Андрій Гусин – 66
  • 9-10. Євген Хачеріді – 65
  • 9-10. Сергій Сидорчук – 65

Покращити свій особистий рекорд Сергій зможе вже в наступному матчі Ліги чемпіонів, який київське Динамо проведе 2 листопада проти Барселони.

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Раніше ми повідомляли, що Андрій Ярмоленко потрапив у ТОП-100 кращих бомбардирів національних збірних. Українець розташувався в рейтингу поруч з іспанцем Раулем.

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