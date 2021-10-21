Сидорчук – легенда Динамо: капітан вписав своє ім'я в історію клубу

30-річний півзахисник Динамо зіграв 65-й матч за "біло-синіх" у єврокубках. Це дозволило капітанові "біло-синіх" потрапити до ТОП-10 єврокубкових гвардійців.
Читайте також: Динамо і Шахтар встановили спільний антирекорд Ліги чемпіонів
За кількістю зіграних матчів у єврокубках Сидорчук зрівнявся з екс-захисником Динамо Євгеном Хачеріді. У нинішньому складі киян більше Сергія зіграв лише Денис Гармаш, на його рахунку 76 поєдинків.
Далі по темі
А лідирує в списку гвардійців нинішній помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський, який зіграв у 143 єврокубкових матчах. Побити рекорд легенди Динамо в найближчому майбутньому буде дуже складно.
ТОП -10 єврокубкових гвардійців Динамо
- 1. Олександр Шовковський – 143
- 2. Олег Гусєв – 98
- 3. Андрій Ярмоленко – 80
- 4. Денис Гармаш – 76
- 5-6. Валентин Белькевич – 73
- 5-6. Максим Шацьких – 73
- 7. Сергій Ребров – 72
- 8. Андрій Гусин – 66
- 9-10. Євген Хачеріді – 65
- 9-10. Сергій Сидорчук – 65
Покращити свій особистий рекорд Сергій зможе вже в наступному матчі Ліги чемпіонів, який київське Динамо проведе 2 листопада проти Барселони.
Раніше ми повідомляли, що Андрій Ярмоленко потрапив у ТОП-100 кращих бомбардирів національних збірних. Українець розташувався в рейтингу поруч з іспанцем Раулем.