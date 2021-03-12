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Шотландія відривається від України! Нова таблиця коефіцієнтів УЄФА

12 березня, 09:00

Олена Павлова Олена Павлова

Головний конкурент знову збільшив різницю між 11 і 12 місцем

Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи не дали українським уболівальникам приводів для радості. "Динамо" вдома програло "Вільярреалу" 0:2, а "Шахтар" на виїзді розбила "Рома" 0:3, хоча донеччани і створювали гольові моменти. Дві поразки, природно, не принесли країні очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

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"Шахтар" – "Рома"

"Шахтар" – "Рома" / Фото: Reuters

А ось Шотландія, у якій залишився тільки "Рейнджерс", відривається. Команда з Глазго зіграла внічию зі "Спартою", здобула 0,25 бала і збільшила відрив від України з 0025 до 0,275. Туреччина, Данія і Кіпр, що переслідували Україну, вже втратили всі свої команди в нинішньому євросезоні і не зможуть посунути нашу асоціацію з 12-го рядка.

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Нагадаємо, що 11-я позиція в таблиці коефіцієнтів УЄФА дозволяє делегувати п'ять клубів в єврокубки влітку 2022-го. Дві команди – в Лізі чемпіонів (одна – у 2-му кваліфікаційному, одна – у плей-офф раунді), одна – в Лізі Європи (у плей-офф раунді) і дві – в Лізі конференцій (одна – у 2-му кваліфікаційному , одна – у 3-му).

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Правда, чемпіон 11-ї країни потрапить до групу ЛЧ безпосередньо, якщо переможець Ліги чемпіонів також завоює путівку через свій чемпіонат. 12-я і 13-я асоціації вже не можуть дозволити собі такої розкоші – чемпіон буде грати в кваліфікації при будь-якому розкладі. А володар Кубка країни №13 почне кваліфікацію Ліги Європи на раунд раніше, ніж представники держав з 7-го місця по 12-е.

"Динамо" – "Вільярреал"

"Динамо" – "Вільярреал" / Фото: Reuters

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Матчі-відповіді українських команд у 1/8 Ліги Європи пройдуть за тиждень, 18 березня. "Шахтар" зіграє в Києві на НСК "Олімпійський". А "Динамо" буде гостювати в Іспанії.

Дивіться також всі результати 1/8 Ліги Європи.

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