Шикарний асист Маліновського! Українець рятує Аталанту

Завдяки витонченим діям українського хавбека Аталанта змогла зіграти внічию і продовжує боротися за єврокубки

Малиновський рятує Аталанту / Фото: Колаж: Сьогодні

Аталанта за 3 тури до завершення чемпіонату залишається у боротьбі за Лігу Європи. Багато в чому завдяки успішному поверненню Руслана Маліновського після травми.

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У 35-му турі чемпіонату Італії Аталанта протистояла Салернітані, яка продовжує боротьбу за виживання. І бажання залишити прописку в еліті серйозно вдарило по єврокубкових амбіціях команди з Бергамо. Салернітана вийшла вперед на початку гостьового поєдинку і впевнено продовжувала оборонятися практично до завершення матчу.

Все змінив вихід на заміну українця Руслана Маліновського на останні 15 хвилин. Хавбек вдало увійшов у гру, і за дві хвилини до завершення регламентованого часу віддав просто розкішну передачу точно в хід Пашалічу. Хорват подарунок від Маліновського упевнено реалізував і зрівняв рахунок у матчі. До фінального свистка змін на табло не відбулося.

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Завдяки нічийному результату, Аталанта наздогнала у турнірній таблиці Фіорентину, а Рома та Лаціо на відстані однієї перемоги. Учасники Ліги чемпіонів наступного сезону від Серії А вже визначилися – це Мілан, Інтер, Наполі та Ювентус.