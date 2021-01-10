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Розкішна блондинка на колінах зацілувала гравця "Шахтаря"

10 січня, 22:16

Олег Люлька Олег Люлька

Зворушлива сцена відбулася на турецькій "лавочці кохання"

Журналістка-модель Даша Савіна поділилася зворушливими кадрами відпустки, яку вона зі своїм хлопцем – захисником "Шахтаря" Валерієм Бондарем – проводить у турецькій Каппадокії.

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Закохані дісталися однієї з головних тамтешніх пам'яток – "лавочки кохання" під величезним серцем, де розкішна блондинка на колінах зацілувала свого бойфренда-футболіста.

"Дуже часто кажуть: "Щастя любить тишу". Напевно, у цих словах є частка правди, але як можна приховувати це щастя, якщо ми насолоджуємося одне одним і життям разом? Мені дуже хочеться ділитися з вами коханням, емоціями, красою, радістю і безмежним щастям", – написала у себе в Instagram Даша Савіна.

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Нагадаємо, перед Новим роком Бондар покатав вогняну дівчину на вертольоті над Домініканою.

Бондар і Савіна

Бондар і Савіна / Фото: Instagram

Після цього Даша Савіна і Валерій Бондар вже поганяли на квадроциклах по снігу в Харкові. При цьому сексапільна блондинка зазначила, що у них "не тільки стосунки хлопця і дівчини" – вони "ще можуть бути одне для одного друзями".

Даша Савіна
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Даша Савіна / Фото: Instagram

Нагадаємо, що саме в Туреччині, де цими днями відпочивають чемпіон світу-2019 серед молоді Бондар і його дівчина, незабаром розпочнеться перший тренувальний збір "Шахтаря" в новому році.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Шахтар Донецьк WAGs Валерий Бондарь Даша Савіна

Джерело: Сегодня|Спорт

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