Шевченко порадив? Мілан поклав око на гравця збірної України

Андрій Лунін намір має покинути Реал цього літа. У список претендентів на українця додався Мілан, який шукає заміну своєму першому номеру

Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін зацікавив Мілан. Італійці шукають заміну Джанлуїджі Доннаруммі, у якого закінчується контракт влітку, а сам мадридський клуб має намір покинути Реал, де зовсім не отримує ігрової практики, повідомляє Fichajes.net.

Реклама

Раніше ми писали, що на Луніна претендують лондонський Тоттенхем і дортмундська Боруссія.

Цікаво, що Мілан поклав око і на іншого українського вундеркінда. Йдеться про Анатолія Трубіна з Шахтаря, добре зарекомендував себе в цьому сезоні, витіснивши з воріт досвідченого Андрія Пятова.

У поточному сезоні в складі Реала Лунін провів всього один матч. Ми повідомляли, що дебют Луніна за "Реал" обернувся ганьбою.

В тренді Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі

Дивіться, як Лунін грав за збірну України:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама