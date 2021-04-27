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Шевченко порадив? Мілан поклав око на гравця збірної України

27 квітня, 14:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Андрій Лунін намір має покинути Реал цього літа. У список претендентів на українця додався Мілан, який шукає заміну своєму першому номеру

Андрій Лунін

Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін зацікавив Мілан. Італійці шукають заміну Джанлуїджі Доннаруммі, у якого закінчується контракт влітку, а сам мадридський клуб має намір покинути Реал, де зовсім не отримує ігрової практики, повідомляє Fichajes.net.

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Раніше ми писали, що на Луніна претендують лондонський Тоттенхем і дортмундська Боруссія.

Цікаво, що Мілан поклав око і на іншого українського вундеркінда. Йдеться про Анатолія Трубіна з Шахтаря, добре зарекомендував себе в цьому сезоні, витіснивши з воріт досвідченого Андрія Пятова.

У поточному сезоні в складі Реала Лунін провів всього один матч. Ми повідомляли, що дебют Луніна за "Реал" обернувся ганьбою.

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Дивіться, як Лунін грав за збірну України:

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Мілан Італія чемпіонат Італії Реал Мадрид Андрій Лунін

Джерело: Сегодня|Спорт

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