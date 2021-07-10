Шевченко похвалився ключками для гольфу з українським прапором

Тренер збірної України з футболу у вільний від роботи час буде грати в гольф спеціальними ключками з українським прапором

Андрій Шевченко отримав ключки для гольфу з прапором України / Фото: Getty Images, Instagram

Після вильоту з Євро-2020 головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирушив на відпочинок, де займеться улюбленим хобі – грою в гольф.

Коуч національної команди під час чемпіонату Європи так перейнявся патріотизмом, що замовив собі спеціальний набір ключок для гольфу з українським прапором. Обновкою Шева похвалився на своїй сторінці в Instagram.

"Так радий грати моїм новим набором ключок, персоналізованим з українським прапором" – підписав фото тренер.

Раніше Шевченко після вильоту України звернувся до італійців і вболівальників Мілана. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вдячний уболівальникам з Апеннін за підтримку своєї команди і радий за Італію Манчіні, яка вийшла в фінал Євро-2020.

Також в Мережі з'явилися чутки, що у Шеви конфлікт з Маліновським: дружина футболіста виступила із заявою. Роксана Маліновська відповіла підписнику, якому здалося, що між головним тренером збірної України і півзахисником Аталанти на Євро пробігла чорна кішка.