Андрій Шевченко побував на тренуванні Шахтаря (відео)

Фахівець вже майже місяць як пішов з поста головного тренера збірної України. Щоб побачитися зі своїми колишніми підопічними він відправився на тренувальну базу Шахтаря

Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Екснаставник національної команди України Андрій Шевченко відвідав у Києві гравців донецького Шахтаря, які виступали під його керівництвом.

Реклама

Читайте також: Ігор Суркіс: "Такий тренер, як Шевченко, знайде собі місце в хорошому клубі"

Відео зворушливої зустрічі Шеви з гравцями донецького клубу було опубліковано у Facebook "гірників".

У ролику показано, як Шевченко в гарному настрої поспілкувався з Миколою Матвієнком, Сергієм Кривцовим, Марлосом і Андрієм П'ятовим.

Реклама

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко поки що не визначився зі своїм наступним місцем роботи. Екс-наставник національної команди зізнавався, що хоче спробувати себе у клубному футболі, але зараз він готовий попрацювати і зі збірною, якщо це буде цікавий варіант.