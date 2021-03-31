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Шевченко відсіяв гравця Реала і влив до заявки збірної свіжу кров

31 березня, 11:26

Олег Люлька Олег Люлька

Лунін, Різник і Конопля – поза складом на Казахстан. Чекаємо на появу на полі Довбика

Андрій Шевченко визначився із заявкою на відбірковий матч ЧС-2022 з Казахстаном, який відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок – о 21:45. Онлайн Україна – Казахстан доступний на нашому сайті.

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За бортом заявки на поєдинок залишився воротар Реала Лунін, а також кіпер Ворскли Різник і захисник Десни Конопля. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Тим часом потрапив до числа 23-х футболістів, які продовжують підготовку до гри, форвард Дніпра-1 Довбик. Не виключено, сьогодні Шева використовує останнього як "свіжу кров" в атаці нашої збірної.

ЗАЯВКА УКРАЇНИ НА КАЗАХСТАН

  • Воротарі: Бущан, Пятов, Трубін
  • Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Тимчик, Сирота, Михайличенко, Караваєв, Матвієнко
  • Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Маліновський, Шапаренко, Марлос, Зубков, Зінченко, Макаренко, Коваленко
  • Нападники: Яремчук, Довбик, Мораес

Збірна України

Збірна України / Фото: Reuters

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Нагадаємо, проти Казахстану не зіграє Миколенко за фол останньої надії в грі з Фінляндією, який призвів до його вилучення, пенальті і голу в наші ворота.

Також не помічник збірній України сьогодні Коноплянка, який вибув на шість тижнів і ризикує пропустити фінальну частину Євро.

Дивіться, як Україна зіграла 1:1 з Фінляндією

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збірна України ЧС-2022 збірна Казахстану
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