17 серпня 22:00 Відео
Монако 0
Шахтар 1
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

А що Шева? Де продовжити кар'єру екс-наставнику збірної України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
18 серпня, 06:48
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Андрій Миколайович прагне заявити про себе в клубному футболі. Обираємо слушний варіант для Шевченка
Куди йде Андрій Шевченко
Куди йде Андрій Шевченко / Фото: Reuters

В кінці липня у Андрія Шевченка і його тренерського штабу закінчився контракт з УАФ. Спеціаліст попрощався зі збірною України, а на його місце сьогодні призначили Олександра Петракова.

Реклама

Читайте також: Футболісти збірної України записали зворушливе відео для Шевченка

Головною причиною відходу наставника називається його бажання попрацювати в клубі разом зі своїми помічниками в особі Мауро Тассотті та Андреа Мальдери. Правда, поки ніяких навіть чуток про можливе працевлаштування Шевченка не чутно.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

Де ж може продовжити свою тренерську кар'єру легенда українського футболу? Давайте розбиратися. Відразу варто відкинути варіанти з Німеччиною чи Францією. Шевченко та його штаб мало знайомі з місцевими реаліями, а топ-клубів, яким можуть скоро знадобитися тренери, там і зовсім немає.

Реклама

МІЛАН АБО ЧЕЛСІ

Найбільш очевидні варіанти продовження кар'єри Шевченка – це два колишніх клуби Андрія Миколайовича. В Італії Шева став легендою "россонері", а в Лондоні в українця збереглися хороші стосунки з власником Челсі Романом Абрамовичем.

Правда, в обох команд поки немає потреби в зміні тренера. Особливо це стосується Челсі, який взимку призначив Томаса Тухеля і німець за півроку приніс лондонцям перемогу в Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.

Томас Тухель і Роман Абрамович після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів
Томас Тухель і Роман Абрамович після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

Тут хіба що варто сподіватися, що експресивний Абрамович забажає попрощатися з німцем після перших же невдач в Челсі. Однак, по правді кажучи, це буде вкрай невдале рішення, Тухель заслужив великий кредит довіри.

Реклама

У Мілані ж також поки задоволені Стефано Піолі, хоча є теж нюанси. У минулому сезоні "россонері" довгий час йшли на першому місці в турнірній таблиці, проте в підсумку ледве утримали довгоочікувану путівку в Лігу чемпіонів.

Тренер "Мілана" Стефано Піолі
Тренер "Мілана" Стефано Піолі / Фото: Getty Images

Контракт італійця з Міланом діє до літа 2022 року, а невдачі в Серії А можуть змусити клуб достроково попрощатися з Піолі. Тут як раз Шевченко і стане головним кандидатом на тренерське крісло на "Сан-Сіро".

АРСЕНАЛ

Поки що український наставник може розглянути інші пропозиції з Англії або Італії. Тут найцікавішим варіантом може стати Арсенал. Нині букмекери називають звільнення Мікеля Артети найімовірнішою тренерською відставкою в новому сезоні.

Реклама

Мікель Артета
Мікель Артета / Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

Іспанець провалив з Арсеналом минулий чемпіонат, а нинішній почав з ганебної поразки від новачка АПЛ Брентфорда. Амбіції у "канонірів" високі та напевно задовольнять апетити штабу Шевченка. До того ж сім'я українця нині мешкає саме в Лондоні.

Та й у Челсі з Арсеналом намітилися лояльні один до одного відносини. "Тихі" переходи Петра Чеха, Давида Луїса і Вілліана обійшлися без будь-яких скандалів. Можливо, саме на "Емірейтс Стедіум" Шевченко і дочекається звільнення Тухеля.

НАПОЛІ

Неаполітанці влітку призначили вільного Спаллетті замість Гаттузо, однак цей прихід викликає чимало сумнівів. З огляду на запальність Ауреліо Де Лаурентіса, не варто розраховувати, що у Лучано буде багато карт-бланшу.

/ Фото: AFP

Наполі ж амбітний клуб, який явно незадоволений своєю відсутністю в Лізі чемпіонів. Кадровий склад цілком дозволяє вирішити цю задачу. До того ж, для Шевченка також можливий варіант вичікування відходу Піолі, як в минулому варіанті з Арсеналом.

СЕРЕДНЯКИ СЕРІЇ А

Очевидно, що Італія – головний пріоритет для Шевченка і його тренерського штабу. Чому б не розглянути варіанти з посередніми клубами Серії А? Наприклад, Сассуоло недавно попрощався з Де Дзербі, а Алессіо Діонісі може не закріпитися в новій команді.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Також є варіант зі Спецією, де хитку позицію має Тьяго Мотта. До того ж з недавніх пір в цій команді виступає Віктор Коваленко. Та й в принципі Шевченко може бути головним кандидатом на призначення в будь-який італійський клуб при першій же відставці в Серії А.

БАРСЕЛОНА

Пофантазуємо про зовсім фантастичний варіант. Каталонці зараз явно не в кращому стані. Втрата Мессі, провал в минулому сезоні Ла Ліги та Ліги чемпіонів, величезні борги... Відходу Кумана вимагали ще влітку, проте голландець залишився на "Камп Ноу". Але чи надовго?

Рональд Куман
Рональд Куман / Фото: Reuters

Для Шевченка Іспанія – нова країна, проте за стилем гри Барселона йому цілком підходить. Фінансові апетити каталонці повинні потягнути, а ставити гру молодим хлопцям Андрій Миколайович навчився в збірній. Однак все ж шансів провалитися в столиці Каталонії дуже багато. Це і може зупинити як українця, так і клуб.

ДИНАМО КИЇВ

Несподівано? Очевидно, що з огляду на вік Луческу в Динамо не зможе довго працювати. А утримати планку Містера буде вкрай непросто. Тут і може Ігорю Суркісу прийти на допомогу легенда клубу, яка мріє реалізувати себе в клубному футболі.

Ігор Суркіс і Мірча Луческу
Ігор Суркіс і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Мінуси тут очевидні, навряд чи амбіції Шевченка поширюються на УПЛ. Та й фінансові апетити штабу можуть виявитися непосильною ношею для киян. Втім, є й інша сторона медалі. Шевченка в Києві обожнюють і не варто сумніватися, що керівництво забезпечить йому максимально комфортні умови роботи.

До того ж конкуренція в чемпіонаті України не така жорстка як в АПЛ або Серії А, тут є лише один опонент рівня Динамо. Якщо відповідних варіантів в Європі не знайдеться, двері офісу на стадіоні Лобановського для нього будуть відкриті.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ В ТЕПЛИХ КРАЯХ

До слова, якщо Андрій Миколайович налаштований все ж дочекатися запрошення в Челсі або Мілан поза топ-ліг, чому б не дочекатися свого шансу в теплих краях? Шансів провалитися мінімум, а можливість заробити грошей зайвою не буде.

Сергій Ребров і Андрій Шевченко
Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Заради піару Шевченка готові запросити в МЛС, Китай, Японію або в арабські країни. До речі, здається, в одній команді з ОАЕ намічається відхід головного тренера... Як вам такий варіант рокірування?

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
3
2:9
0
Показати бiльше
Середа, 18 серпня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 21 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 22 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
21:30
Дивись на:
Понеділок, 23 серпня
19:30
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Субота, 28 серпня
14:00
17:00
19:30
Неділя, 29 серпня
14:00
17:00
19:30
19:30
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти