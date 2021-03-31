Русский
$ 27,89
32,72
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Шевченко буде де розгулятися! УЄФА ввів важливе правило на Євро-2020

31 березня, 19:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На чемпіонаті Європи буде п'ять замін

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні зняв обмеження на відвідування уболівальниками футбольних матчів. А також вирішив скільки буде замін під час чемпіонату Європи, який пройде влітку.

Реклама

УЄФА дозволив п'ять замін на Євро-2020 і у фінальній стадії Ліги націй УЄФА 2021 року, а також в стикових матчах за право залишитися в Лізі С.

Виконком вирішив продовжити дію цього тимчасового правила, оскільки пандемія COVID-19 як і раніше впливає на національні та міжнародний футбольні календарі і причини для використання правила п'яти замін залишаються актуальними. А також оскільки правило вже діє у відбіркових матчах чемпіонату світу, які проходять з березня 2021 по березень 2022 року.

Читайте також: Євро-2020 в 12 країнах, а долю уболівальників вирішать в квітні – заява УЄФА

В тренді
Україна відігралася у Франції: відео голів та огляд відбіркового матчу ЧС-2022

Євро-2020 повинно було пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року. На честь 60-річчя турніру матчі планувалося проводити в 12 містах в 12 різних країнах і регіонах: Азербайджані, Англії, Угорщині, Німеччині, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Росії, Румунії, Шотландії. Нові дати турніру – з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Реклама

У фінальній частині Євро-2020 у збірної України заплановані поєдинки з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня).

Всі подробиці в спецтемі Ліга націй

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол УЄФА Євро-2020 Ліга націй

Джерело: UEFA.com

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від НеймараФутбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – ПортугаліяФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та інші
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та іншіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти