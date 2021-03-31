Шевченко буде де розгулятися! УЄФА ввів важливе правило на Євро-2020

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні зняв обмеження на відвідування уболівальниками футбольних матчів. А також вирішив скільки буде замін під час чемпіонату Європи, який пройде влітку.

Реклама

УЄФА дозволив п'ять замін на Євро-2020 і у фінальній стадії Ліги націй УЄФА 2021 року, а також в стикових матчах за право залишитися в Лізі С.

Виконком вирішив продовжити дію цього тимчасового правила, оскільки пандемія COVID-19 як і раніше впливає на національні та міжнародний футбольні календарі і причини для використання правила п'яти замін залишаються актуальними. А також оскільки правило вже діє у відбіркових матчах чемпіонату світу, які проходять з березня 2021 по березень 2022 року.

Читайте також: Євро-2020 в 12 країнах, а долю уболівальників вирішать в квітні – заява УЄФА

Євро-2020 повинно було пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року. На честь 60-річчя турніру матчі планувалося проводити в 12 містах в 12 різних країнах і регіонах: Азербайджані, Англії, Угорщині, Німеччині, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Росії, Румунії, Шотландії. Нові дати турніру – з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Реклама

У фінальній частині Євро-2020 у збірної України заплановані поєдинки з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня).

Всі подробиці в спецтемі Ліга націй

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама