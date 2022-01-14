"Шева – легенда навіки". Фани Мілана зворушливо підтримали свого кумира

На початку кубкового поєдинку Мілан – Дженоа фанати "россонері" влаштували теплий прийом наставнику "грифонів" Андрію Шевченку

Шеву не забули на "Сан Сіро" / Фото: Колаж: Сьогодні

Дженоа Андрія Шевченка в овертаймі матчу 1/8 фіналу Кубка Італії поступилася Мілану 1:3. Результат матчу дуже засмутив українського наставника "грифонів", але перед початком поєдинку Шева пережив кілька приємних хвилин, які йому подарували вболівальники господарів поля.





На початку матчу ультрас Мілана вивісили величезний банер на честь легенди свого клубу, а нині тренера Дженоа Андрія Шевченка.



"Довга історія кохання, погляд у Манчестері, висічений у наших серцях.

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Шева – легенда назавжди", – написали на банері фанати "россонері".

"Погляд у Манчестері" – це нагадування про погляд Шевченка на рефері перед пробиттям вирішального пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти Ювентуса на стадіоні "Олд Траффорд" у 2003 році.

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Крім того, уболівальники Мілана на "Сан-Сіро" довго скандували ім'я свого улюбленця.



Нагадаємо, що у футболці Мілана Шевченко провів 322 матчі, забив 175 голів та віддав 45 результативних передач. У складі "россонері" Шева вигравав чемпіонат Італії, Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.