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Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
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Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шева йде за першою перемогою: де дивитись матч Удінезе – Дженоа

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
28 листопада, 10:57
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У неділю, 28 листопада, відбудеться матч 14-го туру чемпіонату Італії: в Удіні на стадіоні "Дачія Арена" Удінезе прийме Дженоа Андрія Шевченка. Дивитися матч можна на ТБ та в інтернеті
Андрій Шевченко проведе другий матч на чолі Дженоа
Андрій Шевченко проведе другий матч на чолі Дженоа / Фото: genoacfc.it

Поєдинок Удінезе – Дженоа розпочнеться о 13:30 за київським часом. Пропонуємо список трансляцій матчу Серії А.

Читайте також: Чекайте на кінець! Шевченко попросив приготуватися до нових поразок

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Де дивитись матч Удінезе – Дженоа

  • Мегого (Україна)
  • Arena Sport 2 HD (Сербія/Словенія)
  • Arena Sport 4 HD (Хорватія)
  • beIN Connect (Франція)
  • beIN Sports 7 HD max (Франція)
  • Blue Sport 1 HD
  • Blue ZOOM D (Швейцарія)
  • BT Sport 2 HD
  • C More Fotboll HD
  • C More Sport 2 (Фінляндія)
  • Cosmote Sport 3 HD
  • Cytavision Sports 4 HD
  • Digi Sport 3 (Румунія)
  • Eleven Sports 1 HD (Польща)
  • Eleven Sports 4 HD (Польща)
  • Look Sport 2 HD (Румунія)
  • Матч! Футбол 1 (Росія)
  • Nova Sport 4 HD (Чехія)
  • Ring Bulgaria HD (Болгарія)
  • S Sport 2 HD (Туреччина)
  • S Sport+ (Туреччина)
  • Setanta Sports 2 Eurasia HD
  • Sky Sport 251 HD (Італія)
  • Sky Sport Calcio HD
  • Sky Sport 4K UHD (Італія)
  • Sport 2 HD (Угорщина)
  • Sport TV2 HD (Португалія)
  • SuperSport Football HD
  • Telekom Sport 2 HD (Румунія)
  • TSN 3 HD (Мальта)

Обидві команди борються за виживання. Удінезе розташовується на 16-му місці, маючи у своєму активі 14 очок після 13 турів. Дженоа йде на 18-му місці – у них 9 балів.

М Команда І ВН П З - П О
1.Наполі13102126-732
2.Мілан13102129-1532
3.Інтер1494134-1531
4.Аталанта1484228-1728
5.Рома1371523-1522
6.Лаціо1363425-2121
7.Фіорентина1470721-1921
8.Ювентус1463518-1621
9.Верона1454528-2519
10.Емполі1461721-2619
11.Болонья1353519-2418
12.Торіно1352617-1317
13.Сассуоло1343619-2015
14.Сампдорія1443720-2615
15.Венеція1443712-2115
16.Удінезе1335516-2014
17.Спеція1332815-3111
18.Дженоа1316617-269
19.Кальярі1415816-298
20.Салернітана14221011-298

В останніх п'яти поєдинках Удінезе здобув лише одну перемогу, а всього у них цього сезону він тричі вигравав. Дженоа має у своєму активі лише одну перемогу, яка була ще на початку вересня.

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У минулому турі Андрій Шевченко дебютував як головний тренер Дженоа, але стартовий матч у Серії А програв Ромі Жозе Моурінью.

Читайте також: Шева намагався підкупити Моурінью перед матчем. Зробив тренеру Роми подарунок

Букмекери вважають, що і сьогодні матч для Дженоа завершиться поразкою: коефіцієнт на перемогу Удінезе – 1.84, на нічию – 3.68, на перемогу Дженоа – 5.00.

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15
40:8
38
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
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