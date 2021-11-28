Шева йде за першою перемогою: де дивитись матч Удінезе – Дженоа

Поєдинок Удінезе – Дженоа розпочнеться о 13:30 за київським часом. Пропонуємо список трансляцій матчу Серії А.
Читайте також: Чекайте на кінець! Шевченко попросив приготуватися до нових поразок
Де дивитись матч Удінезе – Дженоа
- Мегого (Україна)
- Arena Sport 2 HD (Сербія/Словенія)
- Arena Sport 4 HD (Хорватія)
- beIN Connect (Франція)
- beIN Sports 7 HD max (Франція)
- Blue Sport 1 HD
- Blue ZOOM D (Швейцарія)
- BT Sport 2 HD
- C More Fotboll HD
- C More Sport 2 (Фінляндія)
- Cosmote Sport 3 HD
- Cytavision Sports 4 HD
- Digi Sport 3 (Румунія)
- Eleven Sports 1 HD (Польща)
- Eleven Sports 4 HD (Польща)
- Look Sport 2 HD (Румунія)
- Матч! Футбол 1 (Росія)
- Nova Sport 4 HD (Чехія)
- Ring Bulgaria HD (Болгарія)
- S Sport 2 HD (Туреччина)
- S Sport+ (Туреччина)
- Setanta Sports 2 Eurasia HD
- Sky Sport 251 HD (Італія)
- Sky Sport Calcio HD
- Sky Sport 4K UHD (Італія)
- Sport 2 HD (Угорщина)
- Sport TV2 HD (Португалія)
- SuperSport Football HD
- Telekom Sport 2 HD (Румунія)
- TSN 3 HD (Мальта)
Обидві команди борються за виживання. Удінезе розташовується на 16-му місці, маючи у своєму активі 14 очок після 13 турів. Дженоа йде на 18-му місці – у них 9 балів.
Далі по темі
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Наполі
|13
|10
|2
|1
|26
|-
|7
|32
|2.
|Мілан
|13
|10
|2
|1
|29
|-
|15
|32
|3.
|Інтер
|14
|9
|4
|1
|34
|-
|15
|31
|4.
|Аталанта
|14
|8
|4
|2
|28
|-
|17
|28
|5.
|Рома
|13
|7
|1
|5
|23
|-
|15
|22
|6.
|Лаціо
|13
|6
|3
|4
|25
|-
|21
|21
|7.
|Фіорентина
|14
|7
|0
|7
|21
|-
|19
|21
|8.
|Ювентус
|14
|6
|3
|5
|18
|-
|16
|21
|9.
|Верона
|14
|5
|4
|5
|28
|-
|25
|19
|10.
|Емполі
|14
|6
|1
|7
|21
|-
|26
|19
|11.
|Болонья
|13
|5
|3
|5
|19
|-
|24
|18
|12.
|Торіно
|13
|5
|2
|6
|17
|-
|13
|17
|13.
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|19
|-
|20
|15
|14.
|Сампдорія
|14
|4
|3
|7
|20
|-
|26
|15
|15.
|Венеція
|14
|4
|3
|7
|12
|-
|21
|15
|16.
|Удінезе
|13
|3
|5
|5
|16
|-
|20
|14
|17.
|Спеція
|13
|3
|2
|8
|15
|-
|31
|11
|18.
|Дженоа
|13
|1
|6
|6
|17
|-
|26
|9
|19.
|Кальярі
|14
|1
|5
|8
|16
|-
|29
|8
|20.
|Салернітана
|14
|2
|2
|10
|11
|-
|29
|8
В останніх п'яти поєдинках Удінезе здобув лише одну перемогу, а всього у них цього сезону він тричі вигравав. Дженоа має у своєму активі лише одну перемогу, яка була ще на початку вересня.
У минулому турі Андрій Шевченко дебютував як головний тренер Дженоа, але стартовий матч у Серії А програв Ромі Жозе Моурінью.
Читайте також: Шева намагався підкупити Моурінью перед матчем. Зробив тренеру Роми подарунок
Букмекери вважають, що і сьогодні матч для Дженоа завершиться поразкою: коефіцієнт на перемогу Удінезе – 1.84, на нічию – 3.68, на перемогу Дженоа – 5.00.