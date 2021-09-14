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Шериф --
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Брюгге --
ПСЖ --
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Манчестер Сіті --
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Зоря --
Чорноморець --
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Маріуполь --
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25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
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Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
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Маріуполь --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шериф – Шахтар: у прямій трансляції матч покаже Shakhtar TV

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 вересня, 18:57
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У першому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар на виїзді зіграє проти Шерифа з Молдови
Юнаки "гірників" готові до єврокубків
Юнаки "гірників" готові до єврокубків / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Після паузи майже в півтора року, пов'язаної з пандемією, повертається Юнацька ліга УЄФА. 15 вересня в Тирасполі юнаки Шахтаря зустрінуться з Шерифом.

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"Дуже скучили за єврокубковими матчами, адже була тривала перерва. Всі хлопці чекають ігри з Шерифом і хочуть перемогти. Потрібно постаратися якісно провести цей поєдинок і добитися позитивного результату, так як завжди важливо вдало почати турнір. У внутрішньому чемпіонаті справи йдуть добре, що ще більше додає впевненості. Гра з Шерифом буде чимось новим: суперник став чемпіоном Молдови, і ми налаштовуємося серйозно" , – говорить захисник "гірників" Андрій Булеза.

Шериф U19 вперше в історії виступить на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА. Найвище досягнення тираспольців – участь в стикових поєдинках через Шлях чемпіонів в сезоні-2019/20, де в серії пенальті противник поступився ровесникам із сербської Црвени Звєзди.

Матч Шериф – Шахтар розпочнеться о 12:00 і буде в прямому ефірі показаний на Shakhtar TV.

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12:8
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6
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7
13:7
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11
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7
6:9
8
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7
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