Шедевр на 94-й хвилині визначив володаря бронзи Кубка Америки

Колумбія стала бронзовим призером Кубка Америки, обігравши у втішному фіналі команду Перу. Переможний гол був за забитий вже в компенсований час

Збірна Колумбії завоювала бронзу Кубка Америки / Фото: Reuters

Збірна Колумбії обіграла Перу і зайняла третє місце на Кубку Америки. Поєдинок завершився з рахунком 3:2. А вирішальний гол був забитий на 4-й компенсованій хвилині до другого тайму.

У Колумбії дублем відзначився Луїш Діаш, в тому числі і переможний гол з 25 метрів у дев'ятку. Також голами відзначилися Хуан Куадрадо, а у Перу – Йосімар Йотуні і Джанлука Лападула.

Нагадаємо, що у фіналі турніру сьогодні вночі (о 3 годині за київським часом) зійдуться збірні Бразилії та Аргентини.

Раніше ми писали, що в роздягальні Бразилії влаштували концерт з бубном після виходу в фінал Кубка Америки. Головним заводієм виявився зірковий нападаючий Неймар.

До речі, раніше на Кубку Америки спалахнув скандал: чилійських гравців звинувачують в організації секс-вечірки з повіями. Гравців збірної Чилі покарали за порушення правил карантину. Гравці привели в готель перукаря. А ось в ЗМІ з'явилася версія, що футболістів відвідали повії.