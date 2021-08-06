Шанси Маркевича очолити збірну зростають: президент УАФ провів переговори з українським тренером

Керівництво Української асоціації футболу провело переговори про підписання контракту з Мироном Маркевичем

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Призначення головного тренера збірної України відбудеться вже 9 серпня. Незважаючи на велику кількість кандидатів, швидше за все, УАФ зупинить свій вибір на Мироні Маркевичу. Як повідомляє в своєму Twitter журналіст Ігор Бурбас, сьогодні пройшла перша зустріч президента УАФ Андрія Павелка з головою комітету національних збірних Мироном Маркевичем. Передбачається підписання однорічного контракту з 70-річним фахівцем, з опцією пролонгації ще на рік.

,. . 1 + 1. - Igor Burbas (@iburbas) August 6, 2 021

Нагадаємо, що пріоритетним кандидатом на пост головного тренера збірної України є Сергій Ребров, але він пов'язаний контрактом з клубом з ОАЕ Аль-Айном, і розірвати його найближчим часом буде проблематично.

Сергій Ребров/Фото fradi.hu

Також серед претендентів є екс-тренер Динамо і збірної України Олексій Михайличенко.

Олексій Михайличенко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Мирон Богданович уже очолював головну команду країни в 2010 році, але через конфлікт з керівництвом ФФУ пробув біля керма тільки 7 місяців. Під його керівництвом збірна провела чотири гри, в яких жодного разу не програла.

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