Шахтарю виповнилося 85 років: історія клубу в яскравих листівках

Шахтар відзначає 85 років з дня заснування клубу. Сьогодні команда є однією з найтитулованіших в Європі. Згадуємо славну історію "гірників" в оригінальних листівках зі словами клубного гімну

Шахтарю виповнилося 85 років

Сьогодні донецькому Шахтарю виповнилося 85 років. Історія "гірників" бере свій початок 24 травня 1936 року, коли перший офіційний матч провів Стахановець. Спорт.Сьогодні виділив головні сторінки історії донецької команди. Включайте гімн Шахтаря і занурюйтесь в історичну атмосферу.

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Клуб був заснований в 1936 році. Тоді була сформована команда вугільників Донбасу, названа на честь новатора шахтарського руху Олексія Стаханова Стахановець. Її кістяк склали гравці горлівського і сталінського Динамо. Свій перший офіційний матч команда провела 24 травня того ж року.

У 1961 році Шахтар під керівництвом Олега Ошенкова завоював перший в своїй історії Кубок СРСР, обігравши в фіналі чемпіона попереднього сезону Торпедо. У наступному сезоні "гірники" повторили тріумф.

У 1976 році Шахтар дебютував в єврокубках. У Кубку УЄФА "гірники" пройшли німецьке Динамо, угорський Гонвед, поступившись в 1/8 фіналу лише майбутньому тріумфатору турніру італійському Ювентусу.

11 жовтня 1996 року президентом Шахтаря став Рінат Ахметов, з ім'ям якого пов'язані подальший розвиток і процвітання клубу. Поставивши за мету створити в Донецьку команду високого європейського рівня, президент рік за роком робив усе можливе для її досягнення.

У 2002 році під керівництвом італійця Невіо Скали Шахтар вперше став чемпіоном України. У тому ж сезоні "гірники" оформили перший в своїй історії золотий дубль, завоювавши Кубок країни.

У 2009 році Шахтар здобув найгучнішу перемогу в історії незалежної України – завоював Кубок УЄФА. У фіналі турніру був повалений німецький Вердер.

У тому ж році в Донецьку відбулося відкриття "Донбас Арени". 27 вересня 2009 року Шахтар провів перший матч на новому домашньому стадіоні, розгромивши Оболонь (4:0). Пізніше "Донбас Арена" приймала матчі Євро-2012.

Шахтар входить до числа найсильніших команд Європи. "Гірники" з року в рік виступають в Лізі чемпіонів, за останні роки двічі доходили до півфіналу Ліги Європи, а вихованці клубу виступають по всій Європі.

Тако ми писали, що до дня народження Шахтаря "гірники" представили зворушливе відео, в якому гра футболістів на полі перегукується з важкої професією шахтаря.