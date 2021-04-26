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Шахтар заплатив 410 мільйонів податків 2020-му році

26 квітня, 14:34

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Шахтар став єдиним українським спортивним клубом, який потрапив в ТОП-200 платників податків

"Шахтар"

"Шахтар" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Проект "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" опублікував рейтинг з ТОП-200 компаній-платників податків України за 2020-й рік .

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На 133-му місці в рейтингу розташувався футбольний клуб Шахтар, який заплатив до бюджету України понад 410 мільйонів гривень в 2020-му році. Це на 5% більше, ніж в 2019-му році, коли Шахтар за підсумками року став 144-м.

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Відзначимо, що Шахтар став єдиним українським спортивним клубом, який потрапив в ТОП-200 платників податків. В основному в рейтингу представлені великі торгові мережі, енергохолдинги і виробничі підприємства.

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