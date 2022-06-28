Шахтар дізнався першого суперника у благодійних матчах

Донецький Шахтар зіграє благодійний поєдинок з триразовим переможцем Кубка Нідерландів Утрехтом

Шахтар зіграє з Утрехтом / Фото: Колаж: Сьогодні

У середині серпня стартує чемпіонат України у Прем'єр-лізі. Клуби УПЛ активно верстають плани тренувальних зборів та формують списки спарингів. До речі, луганську Зорю тренуватиме колишній керівник академії Шахтаря.

Голландський Утрехт на своєму офіційному сайті оголосив про матч з донецьким Шахтарем. Благодійний поєдинок відбудеться на 23-тисячному клубному стадіоні "Гальгенвард" 30 липня.

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Під час поєдинку відбуватиметься збір коштів на потреби України.

Минулого сезону Утрехт посів сьоме місце в Ередівізі. Команда не змогла завоювати місце у Лізі конференцій. У стикових матчах Утрехт поступився Вітессу.

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Раніше генеральний директор донеччан Сергій Палкін розповів, як представники гравців намагаються безкоштовно вкрасти футболістів у клубу.