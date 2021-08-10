Шахтар вже в раунді плей-офф: букмекери не сумніваються в успіху донеччан в Лізі чемпіонів

Донецька команда виграла перший поєдинок проти Генка, тому експерти не сумніваються в підсумковому успіху подопічних Де Дзербі

Шахтар - фаворит у матчі проти Генка / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар проведе другий матч в Лізі чемпіонів 2021/2022. Суперником донецької команди в третьому раунді кваліфікації стане бельгійський Генк. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Генк пройде у нас на сайті.

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Поєдинок пройде в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок – о 20:30 за київським часом. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

На думку експертів, фаворитом матчу є Шахтар. Коефіцієнт на успіх підопічних Де Дзербі становить 1.94. Для порівняння на перемогу бельгійців коефіцієнт 3 .80, на нічию – 3.85. Що ж стосується виходу в раунд плей-офф, то тут і зовсім немає сумнівів в успіху Шахтаря – 1.16 проти 5.90.

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Перша зустріч Шахтаря і Генка в третьому раунді кваліфікації пройшла рівно тиждень тому. Бельгійці відкрили рахунок в першому таймі, однак донецька команда зуміла перевернути гру після перерви. У підсумку підопічні Де Дзербі святкували перемогу з рахунком 2:1.

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Оскільки в Лізі чемпіонів правило виїзного гола не діє, Шахтарю потрібно як мінімум не програти сьогодні. Будь-яка поразка в один м'яч переведе гру в овертайм, а більше фіаско залишить донеччан і зовсім без Ліги чемпіонів.

На вихідних обидві команди по-різному відіграли тури у своїх чемпіонатах. Генк вирвав три очки на виїзді у Кортрейка, здобувши першу перемогу в новому сезоні. А от Шахтар вперше програв при Де Дзербі. Донецька команда не зуміла переграти Олександрію (1:2).

До нинішнього сезону Шахтар жодного разу не грав з Генком, проте нерідко перетинався з бельгійцями (12 матчів, 6 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка). "Гірники" здобули по дві перемоги над Андерлехтом і Гентом, а ось з Брюгге зустрічалися набагато частіше і не так ефективно (дві перемоги проти однієї при 5-ти нічиїх).

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Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 20:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.