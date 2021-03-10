"Шахтар" полетів до Риму без провідного півзахисника

"Шахтар" вирушив на матч з "Ромою" без свого провідного півзахисника Тараса Степаненка, який ще не відновився після травми. Перша гра 1/8 Ліги Європи відбудеться в Римі у четвер, 11 березня. Початок – о 22:00.
Також поза складом, яким "Шахтар" полетів підкорювати "Вічне місто", залишилися Хочолава, Мудрик та Сіпріано.
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Як повідомляє "Шахтар" у себе в Twitter, на протистояння з командою колишнього тренера "гірників" Паулу Фонсекою Луїш Каштру взяв 23 гравці.
- Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін
- Захисники: Додо, Кривцов, Корнієнко, Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Бондар
- Півзахисники: Тайсон, Маркос, Дентіньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка
- Нападники: Мораес, В'юнник
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Раніше ми писали, що "Динамо" і "Шахтарю" призначили особливих суддів у Лізі Європи. Киянам дістався арбітр, що позбавив їх гола на "Камп Ноу", а "гірникам" – HR-земляк Фонсеки і Каштру.
Дивіться, як "Шахтар" обіграв у 1/16 Ліги Європи "Маккабі"
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