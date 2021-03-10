"Шахтар" полетів до Риму без провідного півзахисника

"Шахтар" вирушив на матч з "Ромою" без свого провідного півзахисника Тараса Степаненка, який ще не відновився після травми. Перша гра 1/8 Ліги Європи відбудеться в Римі у четвер, 11 березня. Початок – о 22:00.

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Також поза складом, яким "Шахтар" полетів підкорювати "Вічне місто", залишилися Хочолава, Мудрик та Сіпріано.

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Як повідомляє "Шахтар" у себе в Twitter, на протистояння з командою колишнього тренера "гірників" Паулу Фонсекою Луїш Каштру взяв 23 гравці.

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Шевченко, Пятов, Трубін Захисники: Додо, Кривцов, Корнієнко, Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Бондар

Додо, Кривцов, Корнієнко, Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Бондар Півзахисники: Тайсон, Маркос, Дентіньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка

Тайсон, Маркос, Дентіньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка Нападники: Мораес, В'юнник

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Раніше ми писали, що "Динамо" і "Шахтарю" призначили особливих суддів у Лізі Європи. Киянам дістався арбітр, що позбавив їх гола на "Камп Ноу", а "гірникам" – HR-земляк Фонсеки і Каштру.

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