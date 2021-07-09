Шахтар зіграв внічию з колишньою командою Коноплянки

У товариському матчі на зборах в Австрії Шахтар зустрічався з німецьким Шальке, за 90 хвилин команди так і не змогли забити голів

Бойова нічия в товариському матчі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар готується до нового сезону в Австрії. І сьогодні "гірники" провели товариський матч з представником німецького футболу Шальке з Гельзенкірхена.

Зустрічалася колишня і нинішня команда Євгена Коноплянки. Правда, через травму футболіст донецького клубу не зміг вийти на поле.

Отримали ігрову практику і футболісти, які лише недавно повернулися з Євро-2020. По тайму зіграли Трубін, П'ятов, Матвієнко і Степаненко.

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Контрольний матч завершився без голів. Нічия – 0:0.

Шахтар грав у такому складі: Трубін (П'ятов, 46), Додо (Конопля, 74), Вітао (Матвієнко, 46), Марлон (Мампассі, 74), Корнієнко (Ісмаїлі, 46), Майкон (Степаненко, 46), Маркос Антоніо (Тете, 46), Педріньо (Бондаренко, 74), Патрік (Судаков, 46), Соломон (Мудрик, 46), Траоре (Дентіньо, 74).

Раніше ми писали, що матч за Суперкубок України між Динамо і Шахтарем перенесли на вересень.