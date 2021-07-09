11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шахтар зіграв внічию з колишньою командою Коноплянки

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
9 липня, 21:55
Копіювати лінк
У товариському матчі на зборах в Австрії Шахтар зустрічався з німецьким Шальке, за 90 хвилин команди так і не змогли забити голів
Бойова нічия в товариському матчі
Бойова нічия в товариському матчі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар готується до нового сезону в Австрії. І сьогодні "гірники" провели товариський матч з представником німецького футболу Шальке з Гельзенкірхена.

Зустрічалася колишня і нинішня команда Євгена Коноплянки. Правда, через травму футболіст донецького клубу не зміг вийти на поле.

Отримали ігрову практику і футболісти, які лише недавно повернулися з Євро-2020. По тайму зіграли Трубін, П'ятов, Матвієнко і Степаненко.

Читайте також: Пляж і кавуни: як Степаненко провів "найдовший відпустку"

Контрольний матч завершився без голів. Нічия – 0:0.

Шахтар грав у такому складі: Трубін (П'ятов, 46), Додо (Конопля, 74), Вітао (Матвієнко, 46), Марлон (Мампассі, 74), Корнієнко (Ісмаїлі, 46), Майкон (Степаненко, 46), Маркос Антоніо (Тете, 46), Педріньо (Бондаренко, 74), Патрік (Судаков, 46), Соломон (Мудрик, 46), Траоре (Дентіньо, 74).

Раніше ми писали, що матч за Суперкубок України між Динамо і Шахтарем перенесли на вересень.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти