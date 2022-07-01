Шахтар зіграє благодійний матч з топ-клубом Європи

Донецький Шахтар протестує найтитулованіший клуб Нідерландів – амстердамський Аякс

Донецький Шахтар проведе благодійний матч з Аяксом / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

"Гірники" оголосили другого суперника у благодійному турі Shakhtar Global Tour for Peace, який відбудеться перед стартом чемпіонату України. 26 липня Шахтар зустрінеться із чемпіоном Нідерландів Аяксом.

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Поєдинок відбудеться в Амстердамі на стадіоні "Йохан Кройф Арена". Стартовий свисток арбітра прозвучить о 21:00.

Квитки надійдуть у продаж 4 липня, вартість – від 10 євро. Усі кошти від реалізації квитків та реклами на матчі Shakhtar Global Tour for Peace спрямовуються на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни. За п'ять благодійних матчів, зіграних навесні, було зібрано 13,2 мільйона гривень.

Раніше став відомий перший суперник Шахтаря у благодійних матчах. 30 липня "гірники" зіграють із 7-ю командою Ередівізі Утрехтом.

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Шахтар зіграє з Утрехтом / Фото: Колаж: Сьогодні

Також ми повідомляли, що донецький клуб продав у Лаціо хавбека Маркоса Антоніо, а Педріньйо на правах оренди перейшов до бразильського Атлетіко Мінейро.

Маркос Антоніо гратиме у Серії А / Фото: Колаж: Сьогодні