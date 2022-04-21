Шахтар зіграє благодійний матч проти свого найкращого бомбардира в історії

Донецький клуб битиметься з Антальяспором, де нині виступає відомий екс-форвард "гірників" Луїс Адріано

Шахтар битиметься проти Антальяспора, де нині грає Луїс Адріано / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Поки чемпіонат України пішов на паузу, донецький Шахтар організував благодійний тур Shakhtar Global Tour For Peace. Команда проводить спаринги з європейськими клубами, щоб допомогти українцям, які постраждали від війни.

Підопічні Де Дзербі провели вже три зустрічі – програли Олімпіакосу (0:1), здолали Лехію (3:2) та поступилися Фенербахче (0:1). Сьогодні ж став відомим наступний опонент "гірників".

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Офіційний сайт Шахтаря повідомляє, що 25 квітня команда вирушить на південь Туреччини, де битиметься з Антальяспором. Поєдинок на "Анталії Арена" розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Нині Антальяспор йде на восьмій позиції у чемпіонаті Туреччини, відстаючи від єврокубкової зони на чотири пункти. До речі, очолює клуб відомий екс-гравець Борусії Дортмунд, Реала та Ліверпуля Нурі Шахін.

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Також у складі команди донеччани побачать знайомі особи. За Антальяспор виступає екс-гравець Шахтаря Фернандо (2013-2015), а також легенда клубу Луїс Адріано (2007-2015). Бразилець є найкращим бомбардиром в історії донеччан, забивши в оранжево-чорній футболці 128 голів.

Усі кошти від реалізації квитків та реклами будуть передані українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам, а також будуть спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.