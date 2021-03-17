Русский
$ 27,65
32,96
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Шахтар" скоротив продаж квитків на матч з "Ромою" на "Олімпійському"

17 березня, 11:11

Олег Люлька Олег Люлька

На НСК в четвер увечері очікується 14 тисяч уболівальників

Зважаючи на погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, "Шахтар" скоротив продаж квитків на матч Ліги Європи з "Ромою" з 22 тисяч до 14 тисяч. Про це заявив комерційний директор "гірників" Дмитро Кириленко. Гра выдбудеться у четвер, 18 березня, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:55.

Реклама

Читайте також: "Ми віримо, що ви вірите!" Каштру заговорив українською і вірить в прохід "Шахтаря"

"З огляду на погіршення епідеміологічної обстановки в Києві зокрема і в Україні в цілому, ми вирішили обмежити кількість квитків на матч 20 відсотками місткості стадіону. Здоров'я – першочергова цінність, тому, незважаючи на дозвіл прийняти до 22 тисяч уболівальників (30 відсотків місткості НСК "Олімпійський"), ми знизили цифру до 20 відсотків – це близько 14 тисяч максимум", – цитує Дмитра Кириленка офіційний сайт "Шахтаря"

"Відповідно до протоколу УЄФА "Повернення до гри" і норм Міністерства охорони здоров'я України вболівальники зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції (квитки продаються з урахуванням відстані в 1,5 метра між глядачами), протягом всього матчу носити маски, використовувати встановлені на стадіоні санітайзери, при вході буде здійснюватися обов'язковий температурний скринінг. Упевнений, за дотримання всіх норм відвідування матчу на відкритій території НСК "Олімпійський" буде безпечнішим за звичайну поїздку в київському метро або прогулянку в парку", – додав Дмитро Кириленко

"Ще не всі квитки продані. Зараз є остання можливість їх придбати. В цілому ми очікуємо близько 14 тисяч уболівальників, чия підтримка має допомогти команді у відповідальній грі з "Ромою", – додав комерційний директор "Шахтаря"

Читайте також: Експерт: "Якщо "Шахтар" заб'є два швидкі голи, "Рома" може не встояти"

Реклама

Нагадаємо, тиждень тому в Римі в першому матчі 1/8 Ліги Європи "Шахтар" програв "Ромі" 0:3.

Отже, для виходу до 1/4 фіналу Ліги Європи "гірникам" потрібно здолати команду Фонсеки з рахунком 4:0, з яким у неділю "Шахтар" обіграв на НСК "Олімпійський" "Десну".

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вболівальники НСК Олімпійський Ліга Європи Шахтар Донецьк Рома Італія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти