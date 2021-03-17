"Шахтар" скоротив продаж квитків на матч з "Ромою" на "Олімпійському"

На НСК в четвер увечері очікується 14 тисяч уболівальників

Зважаючи на погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, "Шахтар" скоротив продаж квитків на матч Ліги Європи з "Ромою" з 22 тисяч до 14 тисяч. Про це заявив комерційний директор "гірників" Дмитро Кириленко. Гра выдбудеться у четвер, 18 березня, в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:55.

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"З огляду на погіршення епідеміологічної обстановки в Києві зокрема і в Україні в цілому, ми вирішили обмежити кількість квитків на матч 20 відсотками місткості стадіону. Здоров'я – першочергова цінність, тому, незважаючи на дозвіл прийняти до 22 тисяч уболівальників (30 відсотків місткості НСК "Олімпійський"), ми знизили цифру до 20 відсотків – це близько 14 тисяч максимум", – цитує Дмитра Кириленка офіційний сайт "Шахтаря"

"Відповідно до протоколу УЄФА "Повернення до гри" і норм Міністерства охорони здоров'я України вболівальники зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції (квитки продаються з урахуванням відстані в 1,5 метра між глядачами), протягом всього матчу носити маски, використовувати встановлені на стадіоні санітайзери, при вході буде здійснюватися обов'язковий температурний скринінг. Упевнений, за дотримання всіх норм відвідування матчу на відкритій території НСК "Олімпійський" буде безпечнішим за звичайну поїздку в київському метро або прогулянку в парку", – додав Дмитро Кириленко

"Ще не всі квитки продані. Зараз є остання можливість їх придбати. В цілому ми очікуємо близько 14 тисяч уболівальників, чия підтримка має допомогти команді у відповідальній грі з "Ромою", – додав комерційний директор "Шахтаря"

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Нагадаємо, тиждень тому в Римі в першому матчі 1/8 Ліги Європи "Шахтар" програв "Ромі" 0:3.

Отже, для виходу до 1/4 фіналу Ліги Європи "гірникам" потрібно здолати команду Фонсеки з рахунком 4:0, з яким у неділю "Шахтар" обіграв на НСК "Олімпійський" "Десну".

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