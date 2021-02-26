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"Шахтар" проти Фонсеки! Підсумок жеребкування Ліги Європи для "гірників"

26 лютого, 14:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Перший матч плей-оф відбудеться 11 березня в Римі

Сьогодні "Шахтар" дізнався ім'я свого суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи. Підопічні Луїша Каштру зустрінуться з італійською "Ромою". Клуб тренує колишній наставник "гірників" Паулу Фонсека. Перший матч буде зіграний 11 березня в Римі, гра у відповідь – 18 березня в Києві.

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"Шахтар" в 1/16 фіналу пройшов ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва. Вчора "гірники" виграли в Києві з рахунком – 1:0. Переможний гол забив Жуніор Мораес.

А "Рома" в 1/16 фіналу розібралася з португальською "Брагою" – 3:1.

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Нагадаємо, що ще один клуб отримав суперника по плей-офф Ліги Європи: "Динамо" – "Вільярреал".

Повні результати жеребкування:

"Динамо" Київ (Україна) – "Вільярреал" (Іспанія)
"Рома" (Італія) – "Шахтар" (Україна)
"Аякс" (Нідерланди) – "Янг Бойз" (Швейцарія)
"Олімпіакос" (Греція) – "Арсенал" (Англія)
"Динамо" Загреб (Хорватія) – "Тоттенгем" (Англія)
"Манчестер Юнайтед" (Англія) – "Мілан" (Італія)
"Славія" (Чехія) – "Рейнджерс" (Шотландія)
"Гранада" (Іспанія) – "Мольде" (Норвегія)

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